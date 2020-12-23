روسيا تسجل 27 ألفا و250 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 27 ألفا و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و933 ألفا و753 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد – في بيان اليوم الأربعاء – أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5652 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3749 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1540 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 549 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 52 ألفا و461 حالة وفاة.. لافتا إلى أن 24 ألفا و447 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و343 ألفا و967 شخصا.