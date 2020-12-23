“نحتاج للمزيد”..بايدن: 900 مليار دولار غير كافية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19، معبرا عن قناعته بإمكان التوصل إلى حل وسط مع المعارضة.

واعتبر بايدن أن الخطة التي تم التصويت عليها، الاثنين، والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي “خطوة أولى”، لكنها لن تكون كافية.

وأضاف “الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. وأستطيع ومن واجبي أن أطلب منهم العمل مجددا العام المقبل”.

ووافق الجمهوريون والديمقراطيون، الاثنين، على إجراءات تشمل خصوصا توزيع شيكات على العائلات الأكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس وإعانات بطالة إضافية.

وقال: “علينا أن نعمل في شكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط لنتجاوز” الأزمة، مستعيدا رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي أثارتها 4 أعوام من ولاية دونالد ترامب، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.

لكنّ ترامب رفض مساء الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ”العار”، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب في فيديو عبر تويتر: “أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين” في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات. أضاف “كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا”.