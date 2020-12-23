“الصحة العالمية”: إصابات “كورونا” الأسبوعية تسجل رقماً قياسياً

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، إن إصابات فيروس «كورونا» الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأميركتين.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر (كانون الأول). وزادت الوفيات الجديدة 4% أو نحو 79 ألفاً في نفس الفترة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتُظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

ويعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعاً لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس «كورونا»، على ما أعلن (الثلاثاء) المدير الإقليمي للمنظمة.

وقال هانس كلوغ في تغريدة، إنه استجابةً للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ«متابعة الوضع عن كثب» و«سيجمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر»، من دون أن يحدد موعداً للقاء.

ويثير ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» في المملكة المتحدة، والتي وفقاً للتحاليل الأولية هي أشد عدوى، القلق.