استثمارات الصناعات غير النفطية تقفز لـ11.63 مليار ريال بالربع الثالث

كشفت وزارة الاستثمار، عن تسجيل الاستثمارات في الصناعات غير النفطية بالمملكة، مستوى قياسيا خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأظهر تقرير موجز الاستثمار للربع الثالث من عام 2020، الصادر عن وزارة الاستثمار، ارتفاع قيمة الاستثمارات في الصناعات غير النفطية إلى 3.1 مليار دولار (11.63 مليار ريال) في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 624.2 مليون دولار (2.34 مليار ريال) في الربع السابق.

وأشار التقرير، إلى أن شهر سبتمبر/ أيلول سجل أكبر عدد من الاستثمارات؛ بالتزامن مع إصدار وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من تراخيص المصانع الجديدة، مما يبرز الاهتمام القوي بمنظومة التصنيع في المملكة، علما بأن قيمة استثمارات المصانع غير النفطية بلغت 2.32 مليار دولار (8.7 مليار ريال) بالشهر الأخير من الربع الثالث.