1.246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 145.523 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات 197.124 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكدت الوزارة شفاء 1.533 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 172.984.

كما أشارت إلى وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات إلى 645 حالة.