القوات البحرية تدشن الطائرات العامودية البحرية القتالية متعددة المھام من نوع (MH-60R)

دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي، اليوم، في مطار القوات البحرية بالجبيل، الطائرات العامودیة البحریة القتالیة متعددة المھام من نوع (MH-60R), بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطة (CMF) الفريق سامويل بابارو.

وأعرب الفریق الركن الغفیلي خلال حفل التدشین عن فخر القوات البحریة الملكیة السعودیـة بانضمام الطائرات العامودیة البحریـة القتالیة متعددة المهام (MH-60R) تماشیاً مع الأھداف الاستراتیجیة للرؤیة المستقبلیة لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وسمو نائب وزير الدفاع.

وأضاف أن ھذا النوع من الطائرات یمتلك أحدث التقنیات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية مما یعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتھدیدات بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية ولتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة”.