لمحاربة التطرف والإرهاب.. تعاون بين التحالف الإسلامي العسكري وجامعة نايف للعلوم الأمنية

وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم , مذكرة تعاون مشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة , وذلك في إطار التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.

ومثل التحالف الأمين العام الملكف اللواء الطيّار الركن محمد المغيدي، فيما مثل الجامعة معالي الرئيس الدكتور عبدالمجيد بن البنيان.

وأكّد اللواء المغيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجامعة نايف، تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما، مضيفاً أن هذه المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون بين كلا الطرفين بطريقة علمية منهجية وبشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما ضمن المجالات البحثيّة والدراسات و تبادل الزيارات والمعلومات في المجالات المشتركة، والإصدارات الإعلامية و التدريب و كل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب و نبذ الفكر المتطرف العنيف.

من جانبه أكد معالي الدكتور عبدالمجيد البنيان الدور الذي يقوم به التحالف في محاربة الإرهاب بمجالاته: (الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية)، منوهاً بأن هذه الشراكة تأتي لتسهم في خدمة المجتمعات العربيّة والإسلامية ونشر الوعي الفكري والعملي.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم عضوية إحدى وأربعين دولة، تعمل معًا لتنسيق جهودها وتكثيفها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.