صعود معظم أسواق الخليج.. ومؤشرات قطر تهبط وحيدة

تفوقت سوق الأسهم في دبي على سائر المنطقة اليوم الأربعاء، إذ تتجه الإمارة للشروع في التطعيم بلقاح فايزر-بيونتك، في حين نزل مؤشر قطر للجلسة الثالثة على التوالي.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1.2 بالمئة، مدعوما بقفزة 2.6 بالمئة لسهم إعمار العقارية القيادي وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.

وتبدأ دبي التطعيم بلقاح كوفيد-19 من إنتاج فايزر وبيونتك مجانا من اليوم، حسبما ذكرته حكومة الإمارة، بعد أن أصبحت السعودية الأسبوع الماضي أول دولة عربية تشرع في استخدام هذا اللقاح.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.5 بالمئة، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وجبل عمر للتطوير 3.2 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة، حيث زاد سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.5 بالمئة، بينما تقدم سهم الدار العقارية 1.6 بالمئة.

وقعت الدار اتفاقا للتخارج من اثنين من أصول تبريد المناطق في جزيرة السعديات بأبوظبي لصالح شركة تبريد مقابل 963 مليون درهم (262.2 مليون دولار).

وأغلق سهم تبريد المدرجة في دبي مرتفعا 1.5 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 2.1 بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.2 بالمئة، بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.4 بالمئة.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير غدا الخميس، وذلك بعد تخفيضات وفي ظل تراجع عوائد أذون الخزانة من مستويات مرتفعة.

السعودية ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8721 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5142 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 2511 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10504 نقاط

مصر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10678 نقطة

البحرين ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1496 نقطة

سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3599 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6094 نقطة