توفير 47% من استهلاك الطاقة لنجف التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تحويل الإضاءة في نجف التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام إلى نوع (LED)، لتصل نسبة توفير الطاقة الكهربائية إلى (47%).

حيث بدأ تحويل وحدات الإنارة من نوع فلورسنت (23) واط، إلى (واط LED11)، لجميع أنواع النجف (الجدارية والنجمة)، وتم تغيير (750) لمبة من أصل (2000)، موزعة على (750) نجفة جدارية، و (162) نجفة النجمة، موزعة على ممرات ومصليات ومداخل التوسعة السعودية الثانية.

حيث أوضح سعادة مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة المهندس مطلق العتيبي، أنه تم وضع خطة زمنية لتحويل وحدات الإنارة بالتوسعة السعودية الثانية من نوع فلورسنت موزعة علي أنوع النجف بالتوسعة، وبسعات مختلفة تتراوح سعتها من (23) إلى (80) واط، تتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون بما يسهم في رفع الكفاءة وزيادة راحة المصلين.

وقال العتيبي أما فيما يتعلق بوحدات الإنارة داخل نجف النجمة يصل عددها إلى (1300) وحدة تنير (162) نجفة موزعة على مداخل التوسعة والسلالم الكهربائية، وتصل نسبة التوفير فيها (47%).

وذكر العتيبي أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الرئاسة لشؤون الفنية والخدمية تسعى إلى زيادة نسبة توفير الطاقة وتحويل جميع وحدات الإنارة في عموم المسجد الحرام إلى نوع LED بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية الرئاسة (2024).

واختتم “العتيبي” تصريحه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.