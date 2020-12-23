وزير الصناعة ونائب وزير العمل يزوران مركز سكني الشامل بمدينة الرياض

استقبل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لمستفيدي برنامج سكني، والمشاريع السكنية المعروضة.

وأبدى وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، إعجابه بما يقدمه المركز من خدمات أسهمت في تسهيل رحلة المستفيدين لتملك المسكن، مشيدًا في الوقت ذاته بسهولة الإجراءات التي يجدها المستفيد من خلال جمع مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية التي تناسب جميع الفئات والأسر السعودية الراغبة في التملك تحت سقفٍ واحد.

من جهته أشاد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، بالنقلة النوعية التي تشهدها وزارة الإسكان، وما تقدمه من خدمات ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة التملك، مبديًا سعادته بمستوى التنظيم داخل المركز، والاحترافية العالية التي يقدمها منسوبيه، مشيدًا بجودة المشاريع المعروضة في أجنحة المركز، التي تسعى لتوفير بيئة سكنية للأسر السعودية وفق أعلى والمعايير الهندسية المطابقة لكود البناء السعودي بتصاميم عصرية تراعي كافة الاحتياجات والرغبات.

ويُعد المركز نقطة توقف واحدة تحت سقف واحد تُستَعرض فيه جميع خيارات وحلول التملك، وتضم الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم، كما يستعرض المركز جميع المشاريع التي تشهد المنطقة تنفيذها والبالغ عددها 23 مشروعاً توفّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق غالبيتها ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتستوعب 100 ألف نسمة.

ودفعت النتائج الإيجابية التي حققها مركز سكني الشامل الذي انطلق من العاصمة الرياض منتصف عام 2019، إلى التوسع في افتتاح مراكز إضافية في مدن أخرى لخدمة الأهالي بافتتاح مركز “سكني” الشامل في محافظتي جدة والخبر لتتبعهما مراكز أخرى في مختلف مدن المملكة كقنوات مهمة لتسهيل رحلة التملك وتمكين المواطنين من اتخاذ قراراتهم بالاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ضمن برنامج “سكني”.

ويقدم مركز “سكني” الشامل جميع الخدمات المتعلقة بالمسكن بشكل تكاملي مع جميع الجهات ذات العلاقة، والتي تشمل (المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخدمتي المستشار العقاري والتصاميم الهندسية… وغيرها)، إضافة إلى مبادرات وزارة الإسكان مثل (تحفيز تقنية البناء، وفرز الوحدات، والبناء المستدام، وإيجار، وملاك)، ومكتب لوزارة العدل، ويستقبل المركز زواره من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزوار.