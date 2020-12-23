5 نصائح قبل البدء ببناء منزل العمر

يُعد بناء منزل العمر أحد أهم الأمور التي تشغل بال غالبية الأسر، هنا نقدم 5 توصيات أساسية للراغبين في بناء منازلهم بأنفسهم، يأتي من بينها تحديد الميزانية واختيار الأرض واستخدام آلية وطريقة جيدة وفعّالة للبناء، والحرص على تحقيق الجودة لتقليل أعباء تكلفة بناء المنزل الأول للأسرة، ويعتبر التخطيط أحد أهم البنود التي يجب أن تأخذ بالحسبان لبناء مسكن بجودة عالية يلبي احتياجات الأسرة.

ويعتبر بناء منزل العمر، الشغل الشاغل لرب الأسرة لضمان استقرارها الاجتماعي بالاستفادة من برامج وزارة الإسكان ومبادراتها المتنوعة لبناء الأراضي السكنية التي يمتلكونها بالحصول على القرض السكني المدعوم للبناء الذاتي وخدمة التصاميم الهندسية التنفيذية التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بهدف زيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى أكثر من 60% خلال العام الجاري متجاوزة النسبة المستهدفة لهذا العام والتي كانت 52% بنحو 8%.

وكثير من المواطنين يتعثرون منذ بداية البناء بسبب عدم التخطيط الجيد لبناء المنزل بملحقاته على المساحة المحددة، وذلك يؤدي إلى صرف المبالغ التي لديهم على تخطيط البناء على الأرض مما يضطرهم إلى طلب تمويل جديد وتحمل أعباء أكثر، ومن هنا تأتي أهمية التخطيط الجيد منذ البداية كخطوة أولى لبناء مسكن ذا جودة عالية بتكلفة أقل.

1- تحديد الميزانية

يجب التفكير بمقدار ما يمكن تحمله من مصاريف وتكاليف بناء المسكن والمقدرة المالية لرب الأسرة، وأخذ المشورة من قبل متخصصين في المشاريع والبناء لتحديد مقدار التكاليف المتوقعه مما يتيح التعديل على خطط البناء بما يتناسب مع الميزانية كما يُستحب وضع حلول بديلة تضمن عدم تأثر دخل الأسرة على المدى القريب أو البعيد كتوفير مصدر دخل إضافي.

2- اختيار الأرض

إن تحديد قطعة الأرض التي سوف يتم البناء عليها ليس بالأمر السهل بل إنه أهم نقطه في التخطيط للبناء ويمكن الاستعانة بموقع “سكني” التابع وزارة الإسكان للحصول على أرض مدفوعة التكاليف أو الاستفادة من خدمات المكاتب العقارية أصحاب المعرفة التامة بالأراضي والعروض المتوفرة، وهنا يجب أخذ الحيطة والحذر عند اختيار الأرض حيث أنه يجب التحقق من نوعية الأرض هل هي طينية أو رملية أو صخرية وهل الصرف الصحي مناسب بالإضافة إلى التأكد من توفر الخدمات لها ( الكهرباء-الماء) مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين البناء في تلك المنطقة بالتنسيق مع أمانة البلديات، واستشارة محامي متخصص والسؤال عن جميع الأوراق القانونية والتي تحفظ الحقوق بالإضافة إلى الإجراءات القانونية مثل رخص البناء والتأمين.

3- تصميم المنزل

إن عمليه اختيار التصميم المناسب لبناء المسكن يحتاج إلى بحث جيد وتأني ويمكن الاستعانة بالمنشورات الجاهزة أو من مواقع الانترنت لمشاهدة التصاميم الحديثة، كما يمكن استشارة مصمم محترف لإجراء التصاميم الداخلية المختلفة مع شرح وافي لمتطلبات تقسيمات الغرف ومناقشة ذلك، وعرضها بصورة 3D لتقديم رؤيه واضحة للشكل العام للبناء وما يتطلبه من تعديلات في وقت مبكر بالاستغلال الأمثل لمساحة الأرض بالطريقة الصحيحة فعلى سبيل المثال يجب الأخذ بالاعتبار محاولة جعل مسطح البناء على أحد زاويا الأرضية مع ترك مساحات تستخدم للحدائق وموقف السيارة وغيرها من الملحقات.

4- اختيار حلول ذكية ومستدامة

مع تطور التكنولوجيا الذكية أصبح الحلول المستدامة الصديقة للبيئة تلبي المتطلبات والحاجات لتوفير حياة أفضل بمعايير عصرية مثل تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالإضافة إلى تركيب نظام تكييف مركزي، والكثير يبتعدون عنها نظراً لارتفاع ثمنها إلا أنها توفر الكثير من المال والجهد والوقت، لذلك يمكن اعتبارها استثمار ذكي.

5- أساسيات البناء

عند اختيار مهندس معماري للبناء يجب السؤال عن أعماله أولاً وقياس مدى رضا العملاء عنه ولا مانع من الذهاب إلى أحد المشاريع المنفذه ومشاهدة البناء على أرض الواقع.

ومهما قدمت البرامج السكنية من حلول لتسهيل التملك لرفع جودة المشاريع ودعم لمواطن يبقى المواطن هو حجر الأساس والذي يسهم بشكل كبير في نجاح هذه المساعي والرقي بنوعية المساكن والحفاظ على استدامتها.