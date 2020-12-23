اكتشاف أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق “الملكية الفكرية” داخل غرفة سرية (فيديو)

أجرت الفرق التفتیشیة بالھیئة السعودية للملكیة الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، جولات میدانیة استھدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة الھیئة بمختلف مناطق المملكة.
وأظھر مقطع فیديو لحظة ضبط أجھزة البث الفضائي والمنتھكة لحقوق الملكیة الفكرية، إضافة لوجود مخبأ سري داخل أحد المحلات المخالفة لوضع الأجھزة المخالفة داخله.
وأبان الفیديو مصادرة جمیع الأجھزة المخالفة، حیث أكدت الھیئة أنھا لن تتھاون في اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لمحاسبة المخالفین للأنظمة في جمیع المجالات التي تختص الھیئة برعاية حقوقھا.
من #سناب_الملكية_الفكرية..
ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال حملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة.#احترام_الملكية_الفكرية https://t.co/v9z6JDIr2s pic.twitter.com/SkD3eCrDPQ
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) December 23, 2020