اكتشاف أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق “الملكية الفكرية” داخل غرفة سرية (فيديو)

أجرت الفرق التفتیشیة بالھیئة السعودية للملكیة الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، جولات میدانیة استھدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة الھیئة بمختلف مناطق المملكة.

وأظھر مقطع فیديو لحظة ضبط أجھزة البث الفضائي والمنتھكة لحقوق الملكیة الفكرية، إضافة لوجود مخبأ سري داخل أحد المحلات المخالفة لوضع الأجھزة المخالفة داخله.

وأبان الفیديو مصادرة جمیع الأجھزة المخالفة، حیث أكدت الھیئة أنھا لن تتھاون في اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لمحاسبة المخالفین للأنظمة في جمیع المجالات التي تختص الھیئة برعاية حقوقھا.