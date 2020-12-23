رئيس الوزراء اليمني: إيران دولة مارقة سببت دمارًا في المنطقة

أكد رئيس الوزراء اليمني،معين عبد الملك،اليوم، أن إيران دولة مارقة سببت دمارًا في المنطقة، ومليشيات الحوثي مشروع إيراني وأداة لتدمير المسار السياسي والبلد

و قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومتنا حكومة وحدة وطنية وكان للرئيس هادي والسعودية دور كبير في بناء هذا التوافق وإنجاز المعادلة الصعبة

و كان عبد الملك قد أكد، الاثنين، أن جوهر اتفاق الرياض يتحدث عن إنهاء الانقسامات، مطالباً كل الدول العربية أن تتبع نهج السعودية في اليمن.

وقال لـ “العربية”، إن دور السعودية كان بنّاء منذ 2011 وحتى الآن، وهي تدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة اليمن فقد عملت على إنهاء الانقسام بين اليمنيين، مشيرا إلى أن المملكة لم تمارس ضغوطا من أجل فرض أسماء في تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أضاف أن الحكومة الجديدة جاءت لإنهاء الانقسامات الكبيرة والتي عطلت عمل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية وليست محاصصة مبيناً أن تشكيل الحكومة يطوي مرحلة سابقة ويمهد لمرحلة جديدة.

وأوضح أن المخاض كان طويلا للوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة الجديدة، وإنهاء الانقسام سيمنح الحكومة مساحة لحل مشكلات كانت عصية في السابق.

وقال إن الفساد والتضخم وسوء المعيشة كانت من نتائج الانقسام في البلاد، مبيناً أن اتفاق الرياض شدد على مواجهة الفساد عن طريق توحيد جهاز الرقابة والمحاسبة.