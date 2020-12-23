الشؤون الإسلامية تخصص خطبة الجمعة للتحذير من المخدرات

وجه وزير الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطیف آل الشیخ، بتخصیص خطبة الجمعة القادمة في عموم مناطق المملكة للتحذير من خطر المخدرات وأضرارھا.

وستتناول الخطبة أيضا التأكید على حرمة تعاطي المخدرات بكافةأنواعھا، وأھمیة حفظ الناشئة منھا، ووجوب الإبلاغ عن مروجیھا، وذلك لما لخطبة الجمعة من أھمیة في التوجیه والإرشاد.