رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي بسفير المملكة لدى الأردن

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي في مكتبه اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة في المملكتين الشقيقتين.

وأشاد السفير السديري بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين قيادةً وشعباً، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، مشيراً إلى ما تتمتع به العلاقات من أسس راسخة وثابتة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، كونها تنطلق من ثوابت وإستراتيجيات متينة، تعزز مفهوم الأمن المشترك والمصير الواحد.