الجيش الليبي: رصدنا حشدا للمليشيات للهجوم على سرت بدعم تركي

أعلن الجيش الليبي، رصده اليوم الأربعاء، تحشيد كبير للمليشيات الإجرامية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أجل الهجوم على سرت وشرق البلاد.

وقال أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي في بيان مساء اليوم عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين.

وأشار البيان إلى أن الجيش رصد اليوم تحشيد كبير للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل.

وأكد الجيش أن هذا الأمر يعد انتهاكا صريحًا لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية.

وقال الجيش الليبي إنه لا زال يرصد ويتابع تحركات المليشيات ونحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.