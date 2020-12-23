الصحة العالمية تكشف أمرا مهما بشأن التحري عن مصدر #كورونا

أشار عضو بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية لتحري أسباب نشأة فيروس كورونا، إلى أن التحقيق يرمي إلى استكشاف كل المسارات ولا يتوخى البحث عن مذنبين.

وقال فابيان ليندرتز من معهد روبرت كوخ الذي يعد الهيئة المركزية لمكافحة الأمراض في ألمانيا: “الاجتماعات التي أجريناها حتى الآن مع زملائنا الصينيين كانت مثمرة وجيدة للغاية. انطباعي في هذه اللحظة أن الصينيين ليس فقط في الحكومة بل أيضا على المستوى الشعبي مهتمون للغاية بمعرفة ما الذي حدث”.

ولفت ليندرتز الى أن “الأمر لا يتعلق بايجاد دولة مذنبة أو سلطة مذنبة، فهذا يتعلق بفهم ما حدث لتجنب حدوثه مجددا في المستقبل، ولتقليل المخاطر”.

وأضاف: “الفيروسات تنتقل من الحيوانات إلى البشر كل عام وفي جميع أنحاء العالم وفي حالة فيروس كورونا كان مجرد سوء حظ أنه كان فيروسا خبيثا”.

وتابع: “نحن في ووهان لأنه هنا تتوافر البيانات الأكثر دقة، ومن هنا نتبع المسارات إلى حيث تقودنا. كلما كانت المسارات أحدث، كان ذلك أفضل ولكن حتى بعد مرور عام لا يزال بالإمكان حصر السيناريو”.