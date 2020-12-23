الحكومة اليمنية: ميليشيا #الحوثي تحاول كسب الوقت لبناء جيش عقائدي مرجعيته طهران

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي بدعم وتخطيط ايراني تواصل مخطط حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع الناس بالقوة والسلاح والارهاب المنظم.

وقال في تغريدات عبر “تويتر”: “المخطط يؤكد مضي مليشيا الحوثي في فرض مشروعها الانقلابي ومحاولة كسب الوقت لاستكمال بناء جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الارهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من ايران”.

وتابع: “المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم،وضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني واداته الحوثية،والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين في ظل صمت المجتمع الدولي”.