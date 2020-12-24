أمن الدولة الكويتي: القبض على 6 مراهقين جندهم داعش عبر لعبة إلكترونية

أوقف جهاز أمن الدولة الكويتي 6 أحداث تواصلوا مع تنظيم داعش، وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية.

وقالت مصادر إن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل وقبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وأحاله إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وأوضحت المصادر أن الحدث اعترف بتواصله مع شخص عبر لعبة إلكترونية الشهيرة، وانضم إلى فريقه في اللعبة، قبل أن يتواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي وطالبه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي وتجنيد أصدقائه بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وأفادت المصادر بأن المتهم أقنع 5 من أصدقائه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، قبل أن يوقفهم جهاز الأمن جميعاً.