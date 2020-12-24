شاهد التفاصيل: وظائف للجنسين بهيئة التخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة وفق التالي:

أخصائي تطوير التقييم Assessment Development Specialist: بكالوريوس إدارة أعمال، لغة إنجليزية، ترجمة أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنة ودرجة 6.5 في الآيلتس أو من 79 إلى 93 في التوفل.

أخصائي تطوير وظيفي Career Development Specialist: بكالوريوس موارد بشرية وإدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة استخدام برامج الأوفيس.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://scfhs.mihnati.com/jobs/index