وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بمدن المملكة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف طبية شاغرة بعدة مدن بالمملكة.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:
أخصائي علاج تنفسي – وظيفتان / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
استشاري عناية مركزة / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
أخصائي نساء وولادة / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
نائب نساء وولادة / مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
أخصائي اول طب نفسي / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
استشاري طب الطوارئ – وظيفتان / مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
طبيب نائب – جراحة التجميل ووحدة الحروق – وظيفتان / مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: