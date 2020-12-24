أمانة الجوف تصادر 320 كيلو من المنتجات والأغذية في الأسواق

نفذت أمانة منطقة الجوف 2488 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، ومصادرة 320 كجم من المنتجات والأغذية في الأسواق والمراكز التجارية وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه خلال الفترة تم تطهير وتعقيم 1522 مواقعاً، ورفع 9212 طناً من النفايات، إضافة لـ 22925 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، إلى جانب تنفيذ 75 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر 6 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب أمانة منطقة الجوف بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.