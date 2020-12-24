2.7 مليون يتلقون لقاحات كورونا في 6 دول

تلقى أكثر من 2.7 مليون شخص لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في 6 دول حول العالم حتى الآن.

وكالة “بلومبرج” للأنباء، الخميس، أن هذا الرقم جاء ذلك في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ مع الاستمرار في توسيع جهود إعطاء اللقاحات.

وأفادت بلومبرج بأن عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بدأت في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتلقى 1.12 مليون شخص اللقاحات حتى الآن.

وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص 5.1 مليون جرعة من لقاح “فايزر/بيونتيك” و6 ملايين جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة موديرنا لتوزيعها هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن لقاحات “فايزر/بيونتيك” و”موديرنا” نجحت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.