الحرب تشتعل بين فيسبوك وأبل .. والسبب “المستخدمون”

وجهت فيسبوك مزيدا من الضربات لشركة أبل، حيث لم يعد النزاع بينهم سرا، بل أصبح حربا على المكشوف تستخدم فيها كل الأسلحة، والسبب في كل ذلك “المستخدمون”.

وقبل أيام، أزال فيسبوك العلامة الزرقاء التي توثق الصفحة الرئيسية لشركة أبل، والعلامة التي تمنح للشخصيات العامة والشركات، لكي تدل على أصالتها وهويتها الحقيقية، بحسب ما نشرته سكاي نيوز.

وظلت العلامة غائبة عن صفحة أبل في فيسبوك حتى صباح الخميس، وغياب العلامة يعني أن صانع أبل أصبح مالكا لصفحة عادية مثله مثل أي صفحة ينشئها مستخدم في ثوان.

فيما أبقت فيسبوك على العلامة الزرقاء التي توثق حسابات منافسي أبل مثل مايكروسوفت وسامسونغ وغيرهم.

وكان الرئيس التنفيذي للموقع الأزرق، مارك زوركبيرغ، قد انتقد الأسبوع الماضي تحديثات الخصوصية في نظام تشغيل أجهزة أبل “آي أو أس 14″، التي ستدخل حيز التنفيذ، العام المقبل.