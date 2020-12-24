أسعار الذهب ترتفع هامشيًا بدعم ضعف الدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعاً هامشيًا بدعم ضعف الدولار في ظل تفاؤل المستثمرين من اقتراب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن التجارة لما بعد البريكست.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير هامشيًا بنحو 0.1% ما يعادل 1.7 دولار مسجلًا عند 1879.1 دولار للأوقية.

كما صعد السعر الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2% ما يعادل 3.3 دولار عند 1876.19 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقر سعر العقود الآجلة للفضة تسليم مارس عند 25.92 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.3% ما يعادل 3.07 دولار مسجلًا 1022.62 دولار للأوقية، واستقر السعر الفوري للبلاديوم عند 2323.6 دولار.

وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنحو 0.2% عند 90.22 نقطة.