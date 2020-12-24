لوافدين من جنسيات مختلفة.. “هيئة المهندسين”: ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة

قال المهندس فرحان الشمري، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، إن الهيئة ضبطت 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة لوافدين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنها تعمل منذ سنوات على ضبط المخالفين والدخلاء على المهن الهندسية والفنية.

وأوضح الشمري، ان ذلك يأتي ضمن خطة متقدمة للقضاء على من يمارسون العمل الفني والمهني دون مؤهلات تحقق أقصى درجات المصداقية والجودة في العمل الهندسي والفني في المملكة.

وأضاف حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، أنه سيتم الرفع للجهات المختصة بأسماء من قاموا بتقديم شهادات مزورة ليتم إيقاع العقوبات عليهم وإيقافهم عن العمل الفني والهندسي، مؤكدا أن الهيئة تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بمقدرات واقتصاد الوطن من خلال تقديم شهادات مزورة للعمل في قطاعي البناء والتشييد.

وشدد على أهمية الكشف عن الفنيين ومساعدي المهندسين غير المؤهلين، الذين يشكلون خطراً على سلامة المشاريع التي يعملون فيها، مشيرا الى أن الهيئة قدمت برامج وأنشطة تهتم بضبط العمل المهني في المملكة، وتعمل على منح الفرصة لمن يمتلكون المعرفة المهنية والفنية من السعوديين والمهنيين من الدول العربية والأجنبية.