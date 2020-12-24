من جديد.. الليرة التركية تتراجع وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

تراجعت الليرة التركية اليوم، الخميس، مقابل الدولار الأمريكي، حيث شهدت العملة التركية شهرا مضطربا بعد أداء ضعيف هذا العام بالأسواق الناشئة.

وهبطت الليرة التركية بنسبة 0.45% إلى 7.6590 مقابل الدولار بحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى يقل عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس، وفقا لما ذكرته رويترز صباح اليوم الخميس.

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.

وحسب وكالة بلومبرج، تراجعت الليرة بنسبة 25% خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعا جديدا.