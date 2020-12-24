حصاد 2020: مخاوف كورونا تربك عالم الرياضة

لا تريد التعود على هذا، هكذا لخص نجم بايرن ميونخ، توماس مولر، الأجواء الصعبة التي خيمت على عام 2020، في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

الآن يترقب عشاق كرة القدم خاصة، والرياضة بصفة عامة نهاية العام الحالي بعد أيام، ليسدل الستار على واحد من أصعب الأعوام التي مرت على الرياضة بشكل خاص، والعالم بشكل عام.

وقبل تفجر أزمة كورونا، كان من المفترض أن يكون هذا العام بمثابة احتفالية رياضية كبيرة، في ظل الأحداث الرياضية العديدة التي كانت مقررة خلاله، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، وبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ولكن الرياضة العالمية عانت الأمرين في هذا العام، وأقيمت المباريات وسط مدرجات خاوية من الجماهير، وخسرت الأندية والكيانات الرياضية المختلفة مبالغ مالية طائلة ظهرت آثارها في الشهور الماضية، وينتظر أن تظهر لها مزيد من الآثار في الفترة المقبلة.

ومع العواقب الوخيمة لأزمة كورونا، لجأت الرياضة إلى خطط طوارئ سواء على مستوى التعديلات والتغييرات الجذرية في برامج فعالياتها أو فيما يتعلق بالإجراءات الصحية المشددة، والتي طبقت في مختلف الفعاليات لتأمين سلامة الرياضيين والمسؤولين في الفعاليات التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية.

وكان من المفترض أن يشهد عام 2020 رقماً قياسياً من السباقات في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، حيث كان مقرراً أن يشهد العام الحالي 22 سباقاً، ضمن فعاليات البطولة للمرة الأولى.

ولكن كل هذه الأمور تغيرت تماماً، وسارت الأوضاع في 2020 على نحو يختلف كثيراً عما كان متوقعاً.

ووضعت أزمة كورونا الرياضة العالمية في إطار محدود للغاية، وأسفرت عن العديد من الخسائر في المجال الرياضي، كما شهدت الأوساط الرياضية العديد من حالات الإصابة بمرض كوفيد 19.