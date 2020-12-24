وزير الداخلية العراقي: اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية

أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية، بحسب ما نشرته سكاي نيوز.

وكشف وزير الداخلية، اليوم الخميس، عن إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الغانمي، في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية، إن حكومته تعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في العاصمة بغداد.

وأضاف أنه السلطات العراقية ألقت القبض على أحد مطلقي الصواريخ في اتجاه السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.

وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي “سانتكوم”، الخميس، أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، الأحد الماضي، نفذتها ميليشيات مدعومة من إيران.

وقالت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي في بيان، إن الهجمات، التي لم تسفر عن أي إصابات بشرية، ألحقت أضرارا في مباني مجمع السفارة الأميركية في بغداد، مشيرة إلى أنه تم استهداف السفارة بـ21 صاروخا.

وأوضح البيان الذي وزعه على الصحافيين المتحدث باسم قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، الكابتن بيل أوربان، أن إيران تدعم وتوجه هذه المجموعات، التي تنشط لمصلحة طهران، وعلى حساب السيادة العراقية.