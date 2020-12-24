نيابة فرنسا المالية تحقق فى شبهات كسب غير مشروع لعائلة “عبد الله صالح”

فتحت النيابة الوطنية المالية فى فرنسا، تحقيقا أوليا في “اختلاس أموال” لشبهات بكسب عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح “مكاسب غير مشروعة” في فرنسا.

وقالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إن عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (1978-2012) اشترت منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليورو.

وأضافت أن ابنه البكر أحمد علي عبد الله صالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه.

وأوضحت “ليبيراسيون” أنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس.