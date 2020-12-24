ارتفاع الصادرات السعودية 8.4٪ بما يعادل 4.48 مليار ريال خلال أكتوبر

ارتفع إجمالي الصادرات السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول 8.4 بالمئة بما يعادل 4.48 مليار ريال، مقارنة مع سبتمبر/أيلول.

في السياق؛ تراجعت صادرات السعودية النفطية في 18.9 مليار ريال (5.04 مليار دولار)، منخفضة بنحو الثلث، في حين هبطت الصادرات غير النفطية 0.3 بالمئة.

ونزل إجمالي الصادرات 24.7 بالمئة، وهو ما يعود بصفة أساسية إلى انخفاض شحنات النفط، والتي شكلت نحو الثلثين من الإجمالي مقارنة مع ثلاثة أرباعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وهبطت صادرات النفط 32.7 بالمائة على أساس سنوي، لكنها مرتفعة 3.7 بالمئة مقارنة مع سبتمبر/أيلول.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع انكماش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم خمسة بالمئة هذا العام.