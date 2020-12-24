وفاة رئيس الزمالك المصري بفيروس كورونا

توفي المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك المصري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي.
ودخل البكري العزل الصحي، في مستشفى العجوزة بالقاهرة، لكن حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة، بعد أقل من شهر على تعيينه رئيسا مؤقتا للنادي.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قام بتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض، بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب مخالفات مالية أحيلت للنيابة العامة.
وشدد مصدر بالنادي أنه تم إخطار مسؤولي اللجنة المؤقتة بالنادي بوفاة المستشار أحمد البكري، و سيصدر النادي بيانا في وقت لاحق عن موعد الجنازة والعزاء.