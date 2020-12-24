وفاة رئيس الزمالك المصري بفيروس كورونا

توفي المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك المصري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي.

ودخل البكري العزل الصحي، في مستشفى العجوزة بالقاهرة، لكن حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة، بعد أقل من شهر على تعيينه رئيسا مؤقتا للنادي.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قام بتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض، بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب مخالفات مالية أحيلت للنيابة العامة.

وشدد مصدر بالنادي أنه تم إخطار مسؤولي اللجنة المؤقتة بالنادي بوفاة المستشار أحمد البكري، و سيصدر النادي بيانا في وقت لاحق عن موعد الجنازة والعزاء.