3 قتلى في احتراق مصفاة للنفط شمال العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، الخميس، مقتل وإصابة 5 عمال في احتراق مصفاة للنفط والغاز.

وقال المتحدث باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، إن “حريقا شب صباح الخميس في جزء من مصفاة كار كروب للنفط والغاز في ناحية كوركوسك بمحافظة أربيل شمال العراق”، بحسب ما نشرته”العين الإخبارية”.

وأكد كارش، مقتل 3 عمال وإصابة 2 بجروح، مضيفا أنه “تمت السيطرة على الحريق ولم تتضح حتى الآن أسبابه”.

وتوجد في إقليم كردستان نحو 200 مصفاة تعمل على مدار الساعة في إنتاج النفط ومشتقاته مثل البنزين، إلا أن هناك أقساما منها لم تحصل على تراخيص بالعمل، ولا تعمل وفق الشروط التي ترعاها المصافي المعتمدة في عملها، بحسب مسؤولين في أربيل.