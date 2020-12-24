“المركزي التركي” يرفع سعر الفائدة 200 نقطة

قرر البنك المركزي التركي اليوم، الخميس، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 17 في المئة

وهبطت الليرة التركية بنسبة 0.45% إلى 7.6590 مقابل الدولار.

وكانت المتوقع تتجه لرفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس، وفقا لما ذكرته رويترز صباح اليوم الخميس.

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.

وحسب وكالة بلومبرج، تراجعت الليرة بنسبة 25% خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعا جديدا.