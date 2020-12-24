المراعي تُكرِّم الأمهات المثاليات للأطفال المعوقين في حائل

كرَّمت شركة المراعي الأمهات الفائزات في النسخة الثالثة من جائزة المراعي للأم المثالية لذوي الإعاقة في منطقة حائل اليوم الأربعاء. وحضر الحفل الدكتور فرحان الشمري، مدير عام الشؤون الصحية بحائل، عبد المحسن الهريش، مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بحائل، فريح محمد العياد، مدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل، وعدد من أمهات الأطفال المعوقين في منطقة حائل.

قال عبدالله بن ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: “للعام الثالث على التوالي تؤكد المراعي التزامها نحو هذه الفئة من الأمهات العظيمات المتميزات بعطائهن، فقد أطلقنا هذه الجائزة في دورتها الأولى بالرياض ثم انتقلنا بالدورة الثانية إلى مكة وها نحن هنا في حائل لنكرم الفائزات بالدورة الثالثة للجائزة”

وأضاف العتيبي: ” فاز بالجائزة هذا العام فازت 10 أمهات حققن الاستفادة القصوى لأطفالهن من خدمات التأهيل والدمج في مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وهذا ما تسعى المراعي إلى تعزيزه من خلال هذه الشركة مع الجمعية.”

الجدير بالذكر أنَّ جائزة المراعي للأم المثالية، “والتي تعدُّ الأولى من نوعها في السعودية،” قد دُشِّنت عام 2017، وتم تكريم خمسة من الأمهات المثاليات بالنسخة الأولى في الرياض عام 2018 ، وتم تكريم عشرة من الأمهات المثاليات النسخة الثانية بمكة المكرمة العام الماضي 2019.