إمارة القصيم تنتهي من تأهيل 133,750م2 من مجرى وادي الرمة بالمنطقة

بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أنهت إمارة منطقة القصيم ممثلة بفريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بالشراكة مع فرع وزارة النقل بالمنطقة تأهيل وتنظيف 133,750م2 من مجرى وادي الرمة بالمنطقة.

واشتملت مراحل تنظيف وادي الرمة على 70,000 م2 على طريق الإمام محمد بن سعود, و26,250م2, و37,500م2 والواقعة على طريق الدائري الشرقي لمدينة بريدة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين على أن فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بقيادة سمو أمير منطقة القصيم يعمل على مدار الساعة تجاه تأهيل مجرى الوادي والتخلص من كافة التعديات من عقوم ترابية وصناديق وغرف وشبوك للأغنام والمواشي والعمل على تهيئة بيئة المكان ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها, بعد التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لها, لافتاً على أن سموه ـ حفظه الله ـ شدد على إزالة كافة السلبيات التي تعيق جريان وادي الرمة أياً كانت, ومواصلة تطوير الوادي بالصورة التي تليق به كونه من أهم الأودية وأشهرها بالمملكة ومن أكبر الأنهار الجافة بالعالم.