الجيش الليبي: لا معنى للحرية والاستقلال بينما الجيش التركي يدنس أراضينا

أكد القائد العام للجيش الليبي أنه لا معنى للحرية والاستقلال بينما الجيش التركي يدنس أراضيه.

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، رصد حشد كبير من الميليشيات وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.

وأوضح، أن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية، واصفا تحرك الميليشيات بـ”الانتهاك الصريح” لوقف إطلاق النار.

وشدد المسماري، خلال مقطع فيديو أذاعته قناة “مداد نيوز”، على أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات الميليشيات، محذرا إياها من اتخاذ أي خطوات استفزازية في المنطقة.

المسماري أشار إلى أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5، لكنه جاهز لردع الميليشيات حال تجاوزها الخطوط الحمراء.