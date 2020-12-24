بالفيديو: كبت و تطرف .. مسؤول إيراني يرقص بين النساء في مكتبه .. و الحكومة تنكل به .. و منظمات حقوقية تدافع

في مشهد يعبر عن المحنة الاجتماعية التي يعيشها الشعب الإيراني و يطرح الكثير من الأسئلة حول الكبت الاجتماعي و تطرف الدولة و نظامها و ربما فساد المسؤولين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران فيديو يظهر مسؤولا إيراني و هو يرقص بين زميلاته بمكتبه

و انقسم المتابعون ما بين معترض على اعتقاله، يقول كيف لرقصة بسيطة أداها مسؤول إيراني في مقر عمله، كلفته الفصل من وظيفته بل والاعتقال و يعتبر ذلك تطرفا و إرهابا تمثله الدولة وبين من يقول بفساد و عدم لياقة الكثير من المسؤولين الإيرانيين

فيما دافعت عنه منظمات حقوقية معترضة على فصله و التنكيل به بسبب رقصة بسيطة -على حد قولها-

وتداول مغردون إيرانيون، فيديو خلال الساعات الماضية، يظهر فيه مسؤول العلاقات العامة بمكتب بريد محافظة هرمزغان، وهو يؤدي رقصة بين مجموعة من الموظفين.

وأوضح مركز “تفانا” الإيراني لحقوق الإنسان، أن غلام رضا طيبي، قد أدى الرقصة داخل مبنى شركة البريد، وقد انتهى الأمر بفصله عن وظيفته وإلقاء القبض عليه من جانب السلطات.

وقالت وكالة “برنا” الإيرانية، إنه بعد فصل طيبي من منصبه الحكومي، صدرت مذكرة اعتقال في حقه، اليوم الأربعاء.

من جانب آخر، أكد مدير شركة البريد، عبد الله عبدلي، فصل طيبي من منصبه بسبب ارتكاب “أعمال وسلوكيات مخالفة للوائح في مقر العمل”.