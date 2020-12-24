بالتفاصيل .. كيف هرّب أردوغان قيادات “تنظيم الإخوان الإرهابي” من السودان

كشفت عمليات القبض على بعض قيادات جماعة الاخوان الإرهابية في السودان تفاصيل المخطط التركي لتهريب قيادات الجماعة من السودان بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان .

و أكدت التحقيقات أن أردوغان أشرف على عملية سرية من تخطيط التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، تحمل في حيثياتها تهريب فلول وقادة نظام الإنقاذ السابق من الإخوان في السودان بمساعدة رجل الأعمال التركي الهارب من العدالة أوكتاي.

وبحسب الخطة التي تم كشفها بعد القبض على قيادات اخوانية بالخرطوم مؤخرا فإن البداية كانت بالفعل بتهريب الصف الأول من قادة التنظيم الاخواني في السودان.

وقال إسلامي منشق عن المؤتمر الوطني المنحل أن قيادات الحزب الحاكم كانوا يحسبون لمثل هذا اليوم فرتبوا أمورهم منذ فترة طويلة فأقاموا علاقات اقتصادية خاصة مع الرئيس التركي واستثمروا أموال البلاد في تركيا وقالوا إنها ملكهم.

وبحسب التفاصيل أيضا فقد سحبت الحكومة السودانية مؤخرا جوازات سفر من مستثمرين نافذين في مقدمتهم اوكتاي الذي تم منحه الجنسية السودانية من قبل ولعب دورا قويا في تهريب عدد من رموز النظام السابق في مقدمتهم معتز موسى رئيس الوزراء السوداني السابق بجانب مسؤولين كبار في الأجهزة القمعية الاخوانية في نظام البشير.