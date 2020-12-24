ضبط 5 وافدات في وظائف سعوديات وتحرير 67 مخالفة وإنذار في الرياض

أسفرت حملة مفتشي ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء الأربعاء على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض عن إجراء أكثر من 500 جولة ميدانية وتحرير 67 مخالفة وإنذارًا.

وتم ضبط 5 وافدات في وظائف مقصورة على السعوديات، إحداهن تحمل شهادة صحية باسم مواطنة سعودية.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال تنفيذ مثل هذه الجولات المفاجئة والحملات المجدولة إلى متابعة مدى التزام اصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين والتأنيث وتنظيم بيئة العمل.