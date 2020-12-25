الإصابات تضرب #الهلال قبل مواجهة #الاتحاد في الدوري السعودي

ذكر تقرير إخباري، أن فريق الهلال يعاني من عدة غيابات في صفوفه، وذلك خلال استعداداته لمواجهة الاتحاد، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وغاب لاعب وسط الفريق، فواز الطريس، عن تدريبات الهلال، وذلك بسبب الإصابة.

وأنضم الطريس انضم إلى زميليه ياسرالشهراني، ومد الله العليان، اللذان يواصلان برنامجهما العلاجي، حيث ينتظر الجهاز الطبي الهلال اليوم الجمعة، لمعرفة مدى إمكانية مشاركة الشهراني من عدمها.

وكان الهلال عانى من غياب أكثر من لاعب في صفوفه خلال الفترة الماضية، كان أبرزهم الإيطالي سيباستيان جيوفكينكو، وعبد الله المعيوف، وحبيب أوطيان، وياسر الشهراني، وهاتان باهبري.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد خوضه لتسع مباريات، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بعد خوضه لنفس العدد من المباريات.