“الفيفا” يلغي كأس العالم للشباب والناشئين بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن إلغاء نسختي كأس العالم لأقل من 20 و17 عاماً واللتين كان من المقرر إقامتهما في عام 2021، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر “فيفا” أن البطولتين سيتم إقامتهما في عام 2023 في نفس البلدان التي كان من المفترض أن تستضيف نسختي عام 2021، حيث تقام بطولة أقل من 20 عاما في إندونسيا فيما تستضيف بيرو نسخة كأس العالم لأٌقل من 17عاماً.

وأضاف “فيفا” في بيانه: لا يزال فيروس كورونا يمثل تحدياً في وجه استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كما أن له تأثير على السفر بين الدول.

وتابع “فيفا” أنه بات من الواضح أن الوضع العالمي الحالي فشل في التكيف مع الظروف ومواجهة التحديات المرتبطة باستضافة البطولتين.