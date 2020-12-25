دشن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً نددوا فيه بالسياسات الظالمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، وقالوا انه دفع بالاتراك للأكل من صناديق القمامة.

وصب الناشطون جام غضبهم على اردوغان بعد تداول مقطع فيديو أظهر سيدة تركية وهي تقوم بتناول طعامها من أكياس القمامة بوسط الطريق.

وأطلق الناشطون هشتاج اطلقه “السكين وصل للعظم #BıçakKemikteArtık” بعد أنتشار مشاهد كثيرة لمواطنين اتراك يأكلون وفي مقدمتهم سيدات اتراك يبحثون عن بقايا طعام من حاويات القمامة.