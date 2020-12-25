إعلان أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الدفاع المدني

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الجمعة)، أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً على وظائفها الإدارية المعلنة بتاريخ 25/4/1442هـ، والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة”.

وأبانت الإدارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح لشغل الوظيفة.

ودعت المرشحين المعلن أسمائهم اصطحاب الوثائق التالية عند المراجعة، وهي: أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، مؤكدة أنه لـن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة.

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات ومعرفة بقية التفاصيل، الدخول على الرابط.

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