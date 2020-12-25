حصاد 2020: مارادونا وبراينت وعيسى بن راشد أساطير فارقوا الحياة

ربما اتسم 2020 بأنه العام الذي شهد اندلاع أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي تركت أثارها على شتى مجالات الحياة، ومنها المجال الرياضي بالطبع.

لكن التاريخ سيذكر بالتأكيد أن هذا العام أيضاً كان شاهداً على رحيل العديد من نجوم الرياضة العالمية، ومن بينهم عدد من الأساطير الذين واراهم الثرى، لكن ذكراهم ستظل حاضرة في أذهان الجميع.

وألقت أزمة “كورونا” بظلالها على عالم الرياضة في 2020، وأربكت الروزنامة الرياضية في مختلف أنحاء العالم، وتسببت في تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية الكبيرة.

ولكن خسائر الرياضة في 2020 لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت لتشمل فقدان حياة عدد كبير من نجوم الرياضة من مختلف الألعاب، ومن بينهم بعض الأساطير الذين أسعدوا ملايين البشر بأدائهم في الماضي، ولكنهم رحلوا عن عالمنا على مدار الشهور الماضي.

وبعد أسابيع قليلة من بداية عام 2020، تلقى العالم صدمة بالغة بعد نبأ وفاة نجم وأسطورة كرة السلة الأمريكي السابق، كوبي برايانت عن عمر 41 عاماً، وذلك إثر حادث أليم.

ولقي برايانت حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية أسفر عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم براينت وابنته جيانا 13 عاماًً.

وكان براينت خاض 20 موسماً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، واعتزل اللعب في 2016 بعد مسيرة حافلة بالتألق والإنجازات، شهدت فوزه بلقب الدوري خمس مرات مع فريق لوس أنجليس ليكرز.

كما ساهم براينت في فوز المنتخب الأمريكي بذهبية كرة السلة في نسختين بدورات الألعاب الأولمبية، وذلك في 2008 ببكين، و2012 بلندن.

ولم تكن وفاة براينت في هذا الحادث المأسوي سوى حلقة في سلسلة طويلة من الوفيات التي طالت نجوم وأساطير الرياضة في 2020، حيث تبعتها حلقات عديدة في الشهور التالية.

وكانت من أكثر الحلقات التي تركت أثراً عالمياً، وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين.

ويرى كثيرون من عشاق اللعبة أن مارادونا هو اللاعب الأبرز في تاريخ كرة القدم، ولهذا تركت وفاته صدمة كبيرة في نفوس الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في معظم أنحاء العالم.

ورحل مارادونا عن العالم، ولكن ذكراه ستظل حاضرة في الأذهان، حيث صنع اللاعب الراحل مجداً لمنتخب بلاده، بعدما قاده لنهائي كأس العالم مرتين، كانت الأولى في 1986 بالمكسيك، عندما قاد الفريق للتتويج بلقبه الثاني فقط في البطولة، وكانت المرة الثانية في النسخة التالية مباشرة بإيطاليا عام 1990، لكنه خسر النهائي أمام ألمانيا.

كما صنع مارادونا تاريخاً مع نادي نابولي الإيطالي، حيث قاده للقب الدوري الإيطالي في 1987 و1990، وما زال هذات اللقبان هما كل رصيد نابولي في الدوري الإيطالي على مدار تاريخه حتى الآن.

وقاد مارادونا الفريق نفسه للقبه الأوروبي الوحيد حتى الآن وذلك في موسم 1988-1989، بإحراز لقب كأس الاتحاد الأوروبي.

كما فقد عالم الرياضة في 2020 أحد أقطاب الرياضة العربية، وهو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الذي وصف كثيراً بأنه هرم الرياضة البحرينية والخليجية والعربية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 عاماً.

وجاءت وفاة بن راشد بعد شهور قليلة من مشاهدة حلمه يتحقق بفوز منتخب بلاده البحرين بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في التاريخ، بعدما استعصى اللقب على “الأحمر” لعقود طويلة منذ انطلاق بطولات كأس الخليج.

ويعتبر الشيخ عيسى بن راشد الأب الروحي لبطولة كأس الخليج، حيث كان شاهدا على جميع نسخ البطولة منذ انطلاقتها في البحرين عام 1970، وحتى نسخة العام الماضي التي شهدت فوز المنتخب البحريني على نظيره السعودي في المباراة النهائية بنسخة 2019.

وتقلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة العديد من المناصب الرياضية، منها رئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالبحرين في عام 1988، ورئاسة نادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات، ورئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام 1973، وحتى 1988، لتكون أطول فترة لأي رئيس للاتحاد البحريني للعبة.

كما ترأس الشيخ عيسى بن راشد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية منذ تأسيسها في 1979 وشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذ عام 1999 حتى وفاته في عام 2020 .

وقبل أسبوعين فقط من نهاية العام الحالي انضم الفرنسي جيرار هوييه المدير الأسبق لفريق ليفربول الإنجليزي إلى قائمة نجوم وأساطير الرياضة الذين ودعوا عالمنا في 2020 حيث وافته المنية عن عمر 73 عاما.