الدوري السعودي: آمال الاتحاد في مواصلة نتائجه الجيدة تصطدم بالهلال

سيأمل الاتحاد في مواصلة نتائجه الجيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام حامل اللقب الهلال، غداً السبت.

بعد بقائه بمعجزة في الموسم الماضي، استهل الاتحاد الموسم الحالي بهزيمة أمام الاتفاق، لكن الفريق عزز صفوفه بالمدافع المصري أحمد حجازي، ولم يخسر منذ ذلك الحين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة، لكنه يتأخر بثماني نقاط عن الهلال، والذي فاز على القادسية في الجولة الماضية بعد خسارته المفاجئة أمام الوحدة.

ولكن الاتحاد سيخوض المواجهة بدون مجموعة من أبرز لاعبيه، وهو ما سيضع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في مأزق.

وسيغيب جاري رودريغيز بعد إصابته في مواجهة الرائد، الإثنين الماضي، لينضم إلى عبد المجيد السواط، وعبد الإله المالكي، ومهند الشنقيطي، والبرازيلي برونو هنريك.

وعلى الجانب الآخر، سيستعيد الهلال جهود لاعبيه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وهتان باهبري، بعد غيابهما في الفترة الماضية بسبب الإصابة، بينما سيغيب المدافع مد الله العليان.

وسيتطلع الاتحاد لتحقيق فوزه الأول على الهلال في الدوري منذ أكتوبر 2016.

وفي الموسم الماضي انتصر الهلال على الاتحاد في المواجهتين.