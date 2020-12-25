الإيرانيون يسخرون من حديث روحاني عن الحريات في عهده: إنكم عديمو الشرف

سخر مواطنون إيرانيون من تصريحات الرئيس حسن روحاني حول تحسن وضع الحريات في حكومته مقارنة بالحكومات السابقة، وشنوا سيلاً من التعليقات الساخرة على موقع تويتر.

وبحسب صحيفة “إيران انتيرنشنال” قالت مهتاب على صفحتها بموقع تويتر “نعم لقد تحسنت الحريات بشكل كبير لاسيما في احتجاجات نهاية 2017 ونوفمبر 2019، لقد قتلتم واعتقلتم آلاف الأشخاص وقمتم بتعذيبهم بشكل مفجع، لقد قطعتم الإنترنت لأسبوع كامل لتتفرغوا للقمع والبطش، إنكم لا تخجلون أبدأً، إنكم عديمو الشرف”.

وقال المغرد “أميد” ساخراً “بشكل عام إن الوضع في إيران يسير نحو التحسن عاماً بعد عام لكننا لا ندري هذه المشكلات والأزمات من أين تظهر فجأة؟”، أما صاحب حساب “HD” فغرد قائلاً “لا غرو أن تكذب بهذه السهولة فأنت أحد الملالي وتخصصك هو الكذب، لقد حولتم حادثة قتل وقعت قبل 1400 سنة إلى مناسبة سنوية لعزاء ملايين البشر الغارقين في الجهل والخرافات، لا في هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة كانت حرية، وكل سنوات الجمهورية الإسلامية (42 عاماً) كانت فاقدة للحرية والنزاهة.. كلها كانت عبارة عن جناية وخيانة”.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حرية الناس في التجمعات والاحتجاجات والصحف ووسائل الإعلام قد تحسنت في فترة رئاسته أضعاف المرات بالمقارنة مع الحكومات السابقة.