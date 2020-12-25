عاجل… الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن اعتقال شاب كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة تامبوف الواقعة جنوبي العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن الموقوف من مواليد 2003، مشيرة إلى أن عناصرها صادرت في شقة استأجرها الشاب مواد متفجرة ومكونات لصنع عبوة ناسفة وكذلك أجهزة اتصال تضم إرشادات بشأن تصنيع واستخدام عبوات ناسفة.

من جانبها، كشفت لجنة التحقيقات الروسية في بيان لها أن الموقوف في سن 17 عاماً اعتقل قبل يومين، وهو من طلبة إحدى كليات تامبوف وينتمي إلى “ثقافة فرعية تخريبية” واختار أحد المباني في المدينة كمكان للهجوم، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.