نائب ليبي: وزير دفاع الوفاق يريد الحرب ويفشل أية حلول

اتهم عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش بتعطيل كافة الحلول السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا.

وقال : إن النمروش يرحّب بجعل ليبيا مربطاً لكل الخيول، كونه يستهدف إفشال أي حل سياسي، وذلك لتأكده من أن هذا الحل لن يتضمنه، أو يضمن له الاحتفاظ بحقيبته السيادية.

وبحسب قناة “الساعة” الليبية قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن التدخل التركي في ليبيا، فتح شهية أغلب الدول الإقليمية في المنطقة للسعي لتقليده، والفوز بذات المنافع في ليبيا.

وأوضح النائب الليبي أن أغلب القوى الإقليمية المتناحرة القريبة من منطقة الشرق الأوسط تريد أن تتدخل في ليبيا وشمال أفريقيا منذ زمن، بعد أن سبقتهما تركيا إليها.