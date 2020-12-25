نجران: القبض على مقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق أعيرة نارية #عاجل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متباهيا بإطلاق أعيرة نارية والقبض عليه.

وأضاف الرائد “العشوي” ، في بيان، أن الشخص مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر.

واستطرد: “تم ضبط السلاح المستخدم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك ، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر ، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته.